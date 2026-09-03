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Дочь Сергея Юрского: два развода, борьба за сына и второй шанс с бывшим мужем

Дочь Сергея Юрского: два развода, борьба за сына и второй шанс с бывшим мужем

Казалось, эта семейная история должна была закончиться драмой: дочь легендарного актёра прошла через два развода, отчаянную борьбу за ребёнка и диагноз старшего сына, который нередко ставит семью на грань.

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