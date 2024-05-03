Макгрегор: Внешняя политика не входит в приоритеты простых американцев

Вопросы внешней политики и обороны не входят в приоритеты простых граждан Соединенных Штатов. Об этом на своем аккаунте в социальной сети Х заявил полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона.
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