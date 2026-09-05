Спорт и диета
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Спорт и диета

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Что группа крови рассказывает о ваших шансах дожить до ста лет: взгляд на эволюцию, риски и защитные механизмы

Что группа крови рассказывает о ваших шансах дожить до ста лет: взгляд на эволюцию, риски и защитные механизмы

Вопрос о том, почему одни люди легко пересекают девяностолетний рубеж, а другие сталкиваются с серьёзными болезнями уже в среднем возрасте, долгое время оставался открытым.

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