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Мотоциклист улетел за ограждение: жесткое ДТП в Москве попало на видео

Мотоциклист улетел за ограждение: жесткое ДТП в Москве попало на видео

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мотоциклиста перекинуло через дорожное ограждение в результате жесткого ДТП с двумя легковыми автомобилями на МКАДе в Москве.

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