Праздник 12 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоС приходом 12 ноября 2022 года, православные прихожане собираются в храмах для службы, отмечая почитание святых Зиновия и Зиновии.
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