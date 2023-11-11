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Праздник 12 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела

Праздник 12 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела

Праздник 12 ноября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Елена ВайленкоС приходом 12 ноября 2022 года, православные прихожане собираются в храмах для службы, отмечая почитание святых Зиновия и Зиновии.

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