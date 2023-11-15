Школьнику, который устроил поножовщину в школе Ростовской области, продлили содержание в камере СИЗО

Арест, подозреваемому в покушении на убийство преподавателей и школьников, продлили до 10 декабря.Стало известно о том, что Неклиновский районный суд в Ростовской области продлил ещё на один месяц меру пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему подростку, устроившему поножовщину в средней школе хутора Красный Десант.