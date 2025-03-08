Работодателям предрекают массовый отток кадров в 2025 году из-за отказа от удаленки

Российский рынок труда может столкнуться с масштабной волной увольнений в 2025 году, вызванной накопившимся профессиональным недовольством сотрудников, в частности, нежеланием возвращаться к офисной работе.
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