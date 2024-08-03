Поджегшего военкомат в Петербурге пенсионера убедили пойти на это мошенники

Мужчину, который поджег военкомат в Санкт-Петербурге, вынудили пойти на преступление мошенники. Как сообщает Baza, в ходе телефонного разговора они выманили у 77-летнего пенсионера 180 тысяч рублей, а затем пришли к нему лично и уговорили заполнить «подписку о неразглашении», забрав еще 100 тысяч.