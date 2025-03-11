Число пострадавших после ночной атаки беспилотников выросло

Данные о пострадавших в результате массированной атаки дронов продолжают поступать. В подмосковном Домодедове один мужчина погиб после атаки, еще три человека пострадали, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии