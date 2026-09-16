НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

Запас прочности исчерпан: в «Метинвесте» Ахметова заявляют о форс-мажорах и готовятся к увольнениям сотрудников после ответных ударов ВС РФ

Запас прочности исчерпан: в «Метинвесте» Ахметова заявляют о форс-мажорах и готовятся к увольнениям сотрудников после ответных ударов ВС РФ

Металлургическая группа «Метинвест», контролируемая Ринатом Ахметовым, объявила о частичном форс-мажоре по ряду экспортных контрактов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым