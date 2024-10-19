Вершинин анонсировал заседание ГА ООН в память о жертвах Второй мировой войны

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в беседе с "Известиями" сообщил, что в мае планируется провести заседание Генеральной ассамблеи ООН в память о людях, погибших во Второй мировой войне.
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