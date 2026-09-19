«Истинный краш поколений»: Андрей Григорьев-Апполонов показал архивные фото

Андрей Григорьев-Апполонов устроил ностальгический флешмоб в соцсетях и показал, как выглядел в 1980-е годы.
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