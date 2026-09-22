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Google оштрафовали на 403 миллиона евро за слежку за пользователями

Google оштрафовали на 403 миллиона евро за слежку за пользователями

Ирландская Комиссия по защите данных оштрафовала Google на 403 миллиона евро за нарушения при обработке данных о местоположении пользователей в Евросоюзе .

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