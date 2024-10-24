Число абонентов "Газпром межрегионгаз Саратов" увеличило использование онлайн-сервиса вызова газовых инспекторов на 25%

Количество абонентов "Газпром межрегионгаз Саратов", обратившихся за вызовом диспетчера газового хозяйства через специальный сервис на сайте компании, с начала 2024 года выросло на 25% и достигло почти 16 тысяч человек.
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