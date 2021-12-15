Формат «3+3» может нейтрализовать МГ ОБСЕ — экс-глава МИД Армении

Региональный формат «3+3», заявленный Турцией, может быть попыткой нейтрализации работы Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 14 декабря, сообщает aysor.