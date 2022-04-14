Суд в США отказал России в приостановке разбирательства с бывшими акционерами ЮКОСа

Федеральный суд округа Колумбия отказал в удовлетворении ходатайства России касательно дальнейшей остановке разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры ЮКОСа предпринимают попытки взыскать с Российской Федерации 50 миллиардов долларов.
Федеральный суд округа Колумбия отказал в удовлетворении ходатайства России касательно дальнейшей остановке разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры ЮКОСа предпринимают попытки взыскать с Российской Федерации 50 миллиардов долларов.
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