В Вязьме перенесли начало строительства моста на апрель

Подрядчик заявил, что все идет по плану Администрация Вяземского района подписала два дополнительных соглашения к государственному контракту с подрядной организацией, выплатив ей аванс и перенеся начало строительство нового путепровода в Вязьме с декабря 2024 на апрель 2025 года.