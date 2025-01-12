В Вязьме перенесли начало строительства моста на апрель

Подрядчик заявил, что все идет по плану Администрация Вяземского района подписала два дополнительных соглашения к государственному контракту с подрядной организацией, выплатив ей аванс и перенеся начало строительство нового путепровода в Вязьме с декабря 2024 на апрель 2025 года.
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