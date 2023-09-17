Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках своего визита в Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту. При этом он сам получил подарки от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, а также от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.