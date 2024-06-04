Тюрьма особого назначения и другие тайны Соловков

«Местность Соловецкого острова составляет решительный контраст со всеми соседними ей: словно природа огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши последние оставшиеся силы, произвела на острове новый, особенный мир…» – писал известный этнограф С.