Марка Hongqi явно метит в премиум-сегмент

﻿﻿Вечер – лучшее время, чтобы побаловать себя седаном Hongqi H9, который до сих пор очень непривычен для российского уха! Первое, что бросается в глаза, это сложный светодиодный «отпечаток» на огромной передней части – который подсвечивает не только фары, но и решетку радиатора.