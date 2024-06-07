Марка Hongqi явно метит в премиум-сегмент

Вечер – лучшее время, чтобы побаловать себя седаном Hongqi H9, который до сих пор очень непривычен для российского уха! Первое, что бросается в глаза, это сложный светодиодный «отпечаток» на огромной передней части – который подсвечивает не только фары, но и решетку радиатора.
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