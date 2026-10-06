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Царьград

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Нижегородец получил 11 лет за смертельное ДТП на Борском мосту

Нижегородец получил 11 лет за смертельное ДТП на Борском мосту

Канавинский районный суд приговорил Владимира Чистякова к 11 годам колонии за июньское ДТП на Борском мосту, в котором погиб мотоциклист и пострадала его пассажирка, а сам водитель скрылся и сжёг свой автомобиль.

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