Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

  Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами! Путин буквально тонну самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слёзы на глазах выступили – пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов.

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