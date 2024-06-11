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Рязанские новости

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На минувшей неделе в Рязанской области произошел один лесной пожар

На минувшей неделе в Рязанской области произошел один лесной пожар

С 3 по 9 июня на территории Рязанской области произошел один лесной пожар. Возгорание было обнаружено на территории ГКУ РО «Клепиковское лесничество»С 3 по 9 июня на территории Рязанской области произошел один лесной пожар.

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