На минувшей неделе в Рязанской области произошел один лесной пожар

С 3 по 9 июня на территории Рязанской области произошел один лесной пожар. Возгорание было обнаружено на территории ГКУ РО «Клепиковское лесничество»С 3 по 9 июня на территории Рязанской области произошел один лесной пожар.
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