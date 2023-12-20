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Глава МИД Британии Кэмерон посетит Ближний Восток

Глава МИД Британии Кэмерон посетит Ближний Восток

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе отправится на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться устойчивого прекращения огня и дальнейших гуманитарных пауз на территории сектора Газа.

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