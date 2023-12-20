Глава МИД Британии Кэмерон посетит Ближний Восток

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе отправится на Ближний Восток, чтобы попытаться добиться устойчивого прекращения огня и дальнейших гуманитарных пауз на территории сектора Газа.
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