ВС России поразили технику и дроны ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что во время разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» выявили и уничтожили два гексакоптера, два автомобиля и одну боевую бронированную машину ВСУ на Добропольском направлении.
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