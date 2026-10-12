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ВС России поразили технику и дроны ВСУ на Добропольском направлении

ВС России поразили технику и дроны ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что во время разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» выявили и уничтожили два гексакоптера, два автомобиля и одну боевую бронированную машину ВСУ на Добропольском направлении.

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