XDefiant умирает, новый трейлер Astro bot, апдейт Deadlock, новые правила Quidditch Champions…

Создатели Astro Bot в новом трейлере показали, чему успел научиться Астро; Deadlock получила апдейт и продолжает наращивать онлайн; финальное обновление выпустили авторы Silent Hill 2: Enhanced Edition; в Darkest Dungeon II появится новый режим, возвращающий к корням; XDefiant не хочет жить, а Ubisoft не хочет поддерживать мертвый проект; Harry Potter: Quidditch Champions меняет правила игры; .