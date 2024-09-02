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XDefiant умирает, новый трейлер Astro bot, апдейт Deadlock, новые правила Quidditch Champions…

XDefiant умирает, новый трейлер Astro bot, апдейт Deadlock, новые правила Quidditch Champions…

Создатели Astro Bot в новом трейлере показали, чему успел научиться Астро; Deadlock получила апдейт и продолжает наращивать онлайн; финальное обновление выпустили авторы Silent Hill 2: Enhanced Edition; в Darkest Dungeon II появится новый режим, возвращающий к корням; XDefiant не хочет жить, а Ubisoft не хочет поддерживать мертвый проект; Harry Potter: Quidditch Champions меняет правила игры; .

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