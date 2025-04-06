Все российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в международных соревнованиях

Одиссей

"В общем, соглашались на великое множество унижений, однако всё-таки допекло. И 5 апреля случился громкий демарш." Правильно уже отметил Г.Саралидзе, буквально с моего языка снял: "Те, кто при выборе между войной и позором выбирают позор, в результате получают и войну, и позор." Вот и "наша гордость" сначала дерьма наелись, предали своих товарищей, которых отстранили в первую очередь, а потом уж, когда пошагово отстранили и накормили фекалом почти всех, они вдруг осознали себя личностями и патриотами. Сначала, когда прочитал заголовок, испытал гордость за Мужиков, даже если они хрупкие девушки, вот, думал, молодцы, герои, патриоты, не дали себя согнуть! А,оказывается, их уже поставили в колено-локтевую, отымели и потом выбросили - вот они и обиделись! В-общем, сейчас, прочитав предысторию, блевануть хочется. Тьфу!!! Какие они патриоты?!?!? На кого равняться, на барыг, которые свой карман ставят выше чести РУССКОГО, Государственного Гимна и Флага?!?! Ну, так ведь нас - НАРОД - не проведешь!!! И совершенно неслучайно провалился прокат УГ "Роднина"... Он же именно о ТАКОЙ спортсменке...