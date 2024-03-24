Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова ответила представителю СНБ о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

Захарова ответила представителю СНБ о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, которая исключила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и заявила, что ответственность за нападение на людей в концертном зале несет ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Слушать мнение пиндосни...Себя не уважать...
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13 час.
РУ
Раиса Утропова
Даже практически все россияне понимают, что это США, бриты с исполнением Киевской ОПГ, и российскими мигриками виноваты. Это не ИГИЛ. И уж совсем не русские.
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12 час.

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