Шойгу: День защитника Отечества приобретает особое значение на фоне СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества, он подчеркнул, что в настоящее время данный праздник приобретает особое значение, а также становится символом сплочённости перед серьёзным вызовом.