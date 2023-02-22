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Шойгу: День защитника Отечества приобретает особое значение на фоне СВО

Шойгу: День защитника Отечества приобретает особое значение на фоне СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества, он подчеркнул, что в настоящее время данный праздник приобретает особое значение, а также становится символом сплочённости перед серьёзным вызовом.

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