Новые испытания дронов-камикадзе в КНДР

Старт дрона-камикадзе с использованием реактивного ускорителя на полигоне в КНДР (с) Фото ЦТАК Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетил новые испытания дронов-камикадзе на полигоне.
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