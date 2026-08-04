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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них. Долг форварда – 13 тысяч рублей («Mash на спорте»)

Артем Дзюба не оплатил часть штрафов за нарушения правил дорожного движения.  Как сообщает Legalbet со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний футболист получил 85 штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей за первые восемь месяцев 2026 года и до сих пор не погасил 11 из них.

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