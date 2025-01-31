Константинов сравнил Байдена с Гитлером из-за слов Карлсона о Путине

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил экс-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря Энтони Блинкена с Адольфом Гитлером из-за данных о вероятной подготовке покушения на Владимира Путина, пишет РИА Новости.
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