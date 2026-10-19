Владимир Зеленский в своем телеграм-канале в очередной раз обвинил западных партнеров в том, что украинская сторона осталась без упреждающих разведданных перед массированным ракетным ударом .
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