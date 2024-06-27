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История древнего Рима. Имперские легионы. Сколько получал легионер

История древнего Рима. Имперские легионы. Сколько получал легионер

﻿﻿До Пунических войн легионер получал два обора в день, что равнялось 120 динарам в год. Мы должны понимать, что это не заработная плата в нашем понимании: любой труд за деньги считается недостойным гражданина.

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