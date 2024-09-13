На Второй Речке продолжается реконструкция важного перекрестка

Дорожники продолжают работы на перекрестке Русская – проспект 100-летия Владивостока. Реконструкция производится сразу на нескольких участках – на одних монтируют бортовой камень, на других устанавливают новые опоры контактной сети троллейбуса, на третьих производят земляные работы, сообщает PRIMPRESS.