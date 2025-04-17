Омбудсмен Киргизии высказала вопросы о задержаниях в московской бане

К задержаниям граждан Киргизии в одной из бань Москвы есть вопросы. Об этом заявила омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева на встрече с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, слова правозащитницы опубликовала ее пресс-служба.
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