Омбудсмен Киргизии высказала вопросы о задержаниях в московской бане

К задержаниям граждан Киргизии в одной из бань Москвы есть вопросы. Об этом заявила омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева на встрече с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, слова правозащитницы опубликовала ее пресс-служба.