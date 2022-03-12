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Популярный сервис такси «Ситимобил» неожиданно объявил о закрытии. Gett тоже ушел с российского рынка

Популярный сервис такси «Ситимобил» неожиданно объявил о закрытии. Gett тоже ушел с российского рынка

Сбербанк и VK приняли решение о закрытии агрегатора такси «Ситимобил», который был одним из лидеров рынка, при этом причины такого решения не раскрываются.

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