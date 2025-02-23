Оборвался ремень кондиционера на авто — меняем сразу!

Chevrolet Niva, 1.7 (80 л. с.), М5 Изготовитель – GM-АВТОВАЗ Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 193 500 км Оборвавшийся ремень кондиционера Шевроле Нивы мы решили заменить, не дожидаясь весны.