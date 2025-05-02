Цены на золото обвалились: Китай провел рекордную ликвидацию запасов драгметалла

Попав в идеальный геополитический шторм, Китай начал менять свою экономическую политику. Тарифы Дональда Трампа и вызванные ими потрясения заставили Пекин провести некоторую корректировку в отношении запасов активов в виде золота, что всколыхнуло весь глобальный рынок.
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