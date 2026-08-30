Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил с днём рождения Александра Лукашенко

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил с днём рождения Президента Белоруссии Александра Лукашенко: «Уважаемый Александр Григорьевич! Признателен Вам за внимание к развитию межрегиональных связей и ту открытость, с которой Вы встречаете наши инициативы.
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