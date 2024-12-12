Андрей Травников поздравил с Днем Конституции жителей Новосибирской области

Слова поздравления губернатор опубликовал в своем телеграм-канале: - Уважаемые жители Новосибирской области! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Конституция – главный документ нашей страны, провозгласивший высшей ценностью права и свободы граждан.
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