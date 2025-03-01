Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Даже кратковременная высококалорийная диета негативно влияет на мозг

Исследователи из Института исследований диабета и метаболических заболеваний Центра Гельмгольца в Мюнхене при Университете Тюбингена обнаружили, что даже кратковременное потребление высококалорийной пищи может ухудшить чувствительность мозга к инсулину и увеличить содержание жира в печени у мужчин с нормальным весом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх