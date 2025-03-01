Даже кратковременная высококалорийная диета негативно влияет на мозг

Исследователи из Института исследований диабета и метаболических заболеваний Центра Гельмгольца в Мюнхене при Университете Тюбингена обнаружили, что даже кратковременное потребление высококалорийной пищи может ухудшить чувствительность мозга к инсулину и увеличить содержание жира в печени у мужчин с нормальным весом.
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