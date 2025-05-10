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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт о династии «Кливленда»: «Каждое утро радуюсь, что этого не случилось»

«Ох, чувак, @KDTrey5, чтоб тебя, братан, за то, что разрушил то, что могло стать династией в Кливленде», – написал фанат.

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