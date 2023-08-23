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Киеву запретили использовать танки Abrams и Leopard

Киеву запретили использовать танки Abrams и Leopard

ВСУ лучше не использовать полученные западные танки из-за способности российской армии их обнаружить ввиду «географических особенностей местности», пишет американское издание Newsweek.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Это новое слово в тактике и стратегии НАТО! Не надо использовать НАТОвские танки в какой то местности из-за особенностей рельефа, сорняков и кустарников! А, интересно, что же это за танки такие, которые могут воевать только на асфальте или сухой, утрамбованной почве? А ведь еще кто то, не будем тыкать пальцем, не так давно заявлял, что &quot;Леоперды&quot; и &quot;Абрамосы&quot; раскатают в лепешки ВС РФ на УкРуине! Что то как то с русскими лепешками у НАТОвских бронекопытных не заладилось, видимо  &quot;Леоперды&quot; и &quot;Абрамосы&quot; не под ту войну заточены.
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