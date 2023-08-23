Киеву запретили использовать танки Abrams и Leopard

AB

Anlrey Boracow

Это новое слово в тактике и стратегии НАТО! Не надо использовать НАТОвские танки в какой то местности из-за особенностей рельефа, сорняков и кустарников! А, интересно, что же это за танки такие, которые могут воевать только на асфальте или сухой, утрамбованной почве? А ведь еще кто то, не будем тыкать пальцем, не так давно заявлял, что "Леоперды" и "Абрамосы" раскатают в лепешки ВС РФ на УкРуине! Что то как то с русскими лепешками у НАТОвских бронекопытных не заладилось, видимо "Леоперды" и "Абрамосы" не под ту войну заточены.