Драматический театр Тихоокеанского флота проводит гастроли по отдалённым гарнизонам

Драматический театр Тихоокеанского флота проводит гастроли по отдалённым гарнизонам

Одним из направлений будут выступления перед юными зрителями с детскими спектаклями, приуроченными к прошедшему накануне Дню защиты детей.

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