За минувшие выходные 10 кузбассовцев попались на уловки мошенников

Сумма ущерба почти 9 миллионов рублей. В Новокузнецке механик одного из заводов решил заработать на электронной бирже, скачал приложение и перевёл четыре миллиона рублей, получил первую прибыль, но больше с ним на связь никто не выходил.
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