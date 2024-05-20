Саммит мимо: каковы перспективы так называемой «конференции по миру на Украине» в Швейцарии

Текущий месяц оказывается для киевского режима всё более и более зрадным: мало того, что последовательно ухудшается обстановка на фронте, так ещё и «союзники» Украины всячески акцентируют на этой прискорбной правде своё внимание.
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