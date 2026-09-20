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Face Tube is a fun name,

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Summer TV Winners And Losers: Criminal Minds, Wonder Man, Ted Lasso, YA Dramas, And More

Summer TV Winners And Losers: Criminal Minds, Wonder Man, Ted Lasso, YA Dramas, And More

Another summer is in the books! Let's take stock of the winners and losers of the TV season gone by.Another summer is in the books! Let's take stock of the winners and losers of the TV season gone by.

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