Илья Кейглер: «Социальное проектирование и обмен опытом с интересными творческими людьми»

В Крыму проходит образовательная программа Акселератор творческих проектов «Создавай. Таврида» В эти дни в Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму проходит образовательная программа Акселератор творческих проектов «Создавай.
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