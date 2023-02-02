«Ъ»: Застройщикам упростят досрочное расторжение аренды госучастков

По причине кризиса застройщики жилья смогут претендовать на преференции. Как пишет «КоммерсантЪ», власти Российской Федерации разрешат строителям останавливать соглашение аренды госземель, где реализуется жилье, досрочно, сразу по окончании проекта.
По причине кризиса застройщики жилья смогут претендовать на преференции. Как пишет «КоммерсантЪ», власти Российской Федерации разрешат строителям останавливать соглашение аренды госземель, где реализуется жилье, досрочно, сразу по окончании проекта.
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